Какими были детские заботы в СССР? Приходилось прятать руки, перемазанные в креме или гадать, как скрыть от учителя теперь уже подслащенный учебник, или же мечтать о том, что после уроков получится попробовать хоть кусочек такого вкусного пирожного. Взрослые были падки на сладкое не меньше, ведь советские десерты были полны натуральных продуктов без консервантов и усилителей, только приятный запоминающийся вкус, который хочется вспоминать снова и снова.

1. Пирожное "Эклер"

Никто не мог устоять от такого лакомства. Пирожное "Эклер" делали из заварного теста, оно имело вид слегка продолговатой трубочки, сверху политой шоколадной глазурью. Внутри был рай для истинных сладкоежек - начинка из заварного или нежного сливочного крема. Во многих магазинах Советского Союза продавались красивые картонные коробочки с несколькими разновидностями сладостей, так вот эклер там присутствовал неизменно. Хранить его долго было нельзя, чтобы тесто не начало твердеть, а крем не испортился. Но в длительном ожидании и не было смысла, вкусное пирожное съедалось в мгновение ока.

2. Пирожное "Картошка"

Готовили такой десерт повсеместно: как в дорогих заведениях, так и в студенческих общежитиях или дома. Этот хорошо узнаваемый десерт любили многие. Особенно сильно к нему привязались дети, поэтому сейчас, будучи уже взрослыми, они не раз вспоминают "вкус детства", ассоциируя его с "картошками". Многие по старой памяти даже готовят такое лакомство дома, используя рецепты старшего поколения, которые передаются от мамы к дочке. Готовить такое печенье с начинкой не особо сложно, для него даже использовались остатки от другого печенья или тортиков. Свое запоминающееся название пирожное получило из-за украшения белым кремом, которое наносилось в виде росточков.

3. Трубочки со сливочным кремом

Очень простой рецепт, но невероятно вкусное исполнение. Слоеные трубочки, наполненные тающим во рту кремом, были особым лакомством для тех, кто жил во времена Советского союза. Крем взбивался из белков, поэтому обладал особой нежной и воздушной текстурой, от которой было просто невозможно отказаться даже тем, кто хотел сохранить фигуру.

4. Тортик "Наполеон"

Невероятный вкус и приятная мягко-твердая консистенция делали этот десерт одним из самых востребованных в СССР. Очень вкусный крем, заманчивый вид и соблазнительный аромат притягивали к этому лакомому кусочку не только детей, но и взрослое население. Пирожное продавалось в виде треугольного ломтика, которым можно было наесться даже если полдня не ел. Питательный состав не идет ни в какое сравнение с современными тортиками даже популярных магазинчиков сладостей. Наверное, советские кулинары обладали особым секретным рецептом, который делал крем особо питательным, насыщенным и вкусным.

5. Пирожное "Корзиночка"

Советский десерт под названием "Корзиночка" был не только вкусным, но и красивым. Формочка для наполнения изготавливалась из нежнейшего песочного теста, а внутри был неповторимый сливочный крем. Сверху пирожные зачастую украшали съедобные грибы, выполненные из безе. Шляпки грибов делали из теста, а сверху посыпали вкусной шоколадной присыпкой. Хоть красоту пирожного и не хотелось портить, грибочки съедались в первую очередь.

6. Лимонное пирожное

Такое лакомство было частым гостем на праздничном столе. Десерт состоял из трех пластинок, выполненных из песочного теста. Между ними был мягкий белковый крем, который имел сладковато-кислый привкус. Возможно, это пирожное не было таким популярным, как эклеры, но и у него находились поклонники, отдающие предпочтение не слишком приторно-сладкому вкусу. На поверхности пирожного красовалась особая присыпка, добавляющая привкусу пикантность.

7. Бисквитное пирожное

Такие вкусности можно найти и сейчас. В СССР особо лакомым угощением были пирожные с масляным кремом и бисквитные тортики, наполненные влажным пропитывающим коржи кремом. Их любили многие, именно поэтому с бисквитными пирожными у большинства советских граждан ассоциировался "вкус детства".

8. Пирожное "Безе"

Изысканный внешний вид и не менее тонкий вкус десерта могли покорить любого. Безе делали из двух воздушных на вид половинок чисто белого цвета. Крем имел нежнейшую хрустящую структуру, которая буквально таяла при первом же укусе. Для соединения половинок использовался приятный сливочный крем или фруктовое варенье различных вкусов. Устоять могли единицы.

9. Пирожное "Буше"

Особое лакомство для всех истинных сладкоежек - пирожное "Буше". Для приготовления этого десерта использовалось сразу два вида выпечки. Воздушный слой с прослойкой из фруктового джема и бисквит. Именно поэтому у десерта был такой нежный приятный вкус, который одновременно с насыщением вызывал на лице блаженную улыбку. Поверхность десертика была покрыта кусочками орехов и мармеладками.