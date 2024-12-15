Ученые рассказали, сколько стоят астероиды

Идея о том, что астероиды содержат несметные богатства, широко распространена. Например, астероид Психея в поясе астероидов оценивают в десять квинтиллионов долларов. Новая работа, финансируемая американским стартапом AstroForge, попыталась прояснить, какие металлы можно добывать на астероидах и какова их реальная ценность. О результатах сообщает портал UniverseToday (UniТoday), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследование делит астероидные ресурсы на две категории. Первая - платиновые металлы, такие как родий, платина и палладий. Они дороги, редки и пригодны для создания высокотехнологичных приборов. Вторая - металлы для строительства в космосе, к примеру, железо, алюминий и магний. Их доставка на Землю экономически невыгодна из-за низкой стоимости, но они могут быть полезны для строительства космических станций или солнечных ферм прямо в космосе.

Ученые ставят под сомнение теорию о том, что Психея или другие астероиды могут быть полностью металлическими. Однако даже "обычные" астероиды содержат значительное количество металлов, выгодных для добычи.

Особый интерес представляют так называемые "металлические самородки". Они могут содержать платиновые металлы в концентрациях, значительно превышающих земные руды. Такие структуры встречаются в редких астероидах L-типа, которые еще не изучались вблизи.

Добыча полезных ископаемых на астероидах сталкивается с рядом трудностей. Мелкие размеры металлических самородков затрудняют обработку. Процесс извлечения металлов требует энергоемких технологий, таких как электролиз реголита. А для создания необходимой инфраструктуры нужен замкнутый цикл: материалы для постройки станций зависят от энергии, а источники энергии зависят от материалов.

Исследование доказывает, что ресурсы космоса, особенно платиновые металлы, могут стать важным элементом будущей экономики и освоения космоса.

Компания AstroForge готовится к запуску новой миссии в январе 2025 года для изучения состава околоземных астероидов. Эти данные помогут оценить перспективы добычи и ее рентабельность.