Пролетавшая мимо Солнца комета попала на ВИДЕО

В Сети набирает популярность видео пролёта кометы C/2024 G3 (ATLAS) близ Солнца.

Как передает Day.Az, кадры, снятые с космическим аппаратом SOHO, опубликованы в Телеграм.

Эта комета проходит между космическим кораблем SOHO и Солнцем и поэтому на снимках скомпилированных в видео кажется очень большой. У C/2024 G3 (ATLAS) отчетливое маленькое ядро и большой яркий хвост, загибающийся в сторону от Солнца.

Представляем вашему вниманию данное видео: