https://news.day.az/unusual/1754437.html В доме мужчины зафиксирована паранормальная активность - ВИДЕО Паранормальная активность в доме мужчины. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Саму мистическим образом возникшую тень можно увидеть только в отражении. Смотрите внимательно. Ранее мы сообщали, что в штате Теннесси (США) во время сильного урагана было снято редкое явление - шаровая молния.
В доме мужчины зафиксирована паранормальная активность - ВИДЕО
Паранормальная активность в доме мужчины.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Саму мистическим образом возникшую тень можно увидеть только в отражении.
Смотрите внимательно.
Ранее мы сообщали, что в штате Теннесси (США) во время сильного урагана было снято редкое явление - шаровая молния.
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