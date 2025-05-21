В доме мужчины зафиксирована паранормальная активность

Паранормальная активность в доме мужчины. 

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Саму мистическим образом возникшую тень можно увидеть только в отражении. 

Смотрите внимательно.

Ранее мы сообщали, что в штате Теннесси (США) во время сильного урагана было снято редкое явление - шаровая молния.