Раскрыты точные дата и место создания "Звездной ночи" Ван Гога

Новое исследование корейских ученых из Университета Кёнхи показало, что небо на картине Винсента Ван Гога "Звездная ночь" (1889) совпадает с предрассветным небом над Сен-Реми примерно 22 июля 1889 года.

Работа опубликована в научном журнале Scientific Reports, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Астрономические прочтения "Звездной ночи" начались с работ Альберта Буама из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (1984) и Чарльза Уитни из Гарварда (1986). Однако их выводы противоречили друг другу, поэтому ни один из них не вытеснил преобладающие религиозные и символические интерпретации картины. За прошедшие примерно 40 лет ни одно исследование не рассматривало ее небо с точки зрения наблюдательной геометрии.

Первоначально картину датировали по письму Ван Гога брату Тео около 18 июня 1889 года. Однако убывающая выпуклая Луна того периода не может объяснить тонкий серп на картине. А около 22 июля скопление Гиады поднималось на востоке вместе с Венерой, и форма Луны была близка к серпу на холсте.

Однако эту дату долгое время считали попадающей в один из приступов Ван Гога (вероятно, эпилептических), из-за чего тот не мог работать. Перекрестно проанализировав оригинальные французские и голландские письма, записи о погоде того времени и упоминания цикад в письмах, команда предположила, что приступ начался в конце июля.

В Арле исследователи проверили поле зрения художника в "Звездной ночи над Роной" (1888) с помощью фотографий, сделанных на месте. В Сен-Реми они нашли точку, с которой Ван Гог рисовал пейзаж под "Звездной ночью", и реконструировали его вид оттуда.

С помощью анализа формы (Procrustes shape analysis) подтвердилось соответствие между пятью центральными звездами "Звездной ночи" и Гиадами, причем еще более точное совпадение обнаружилось в перьевом рисунке, который Ван Гог сделал после картины. Эти результаты говорят о том, что небо на полотне основано на реальных наблюдениях, а не на чистом воображении.

"Я надеюсь, что эта работа побудит к новому междисциплинарному взгляду на последовательность и методы работы над картинами Сен-Реми, а также на передвижения Ван Гога тем летом. Наш разговор с другими небесами Ван Гога продолжается. Мы планируем рассказывать эти истории одну за другой", - говорит первый автор Элайджа Чон-хен Ким, CEO SLLAB и докторант Школы космических исследований Университета Кёнхи.