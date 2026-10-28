Ученые составили психологический портрет самого первого корпоративного психопата в истории

Первым "корпоративным психопатом" в истории, который рвался к власти без угрызений совести, признан голландский купец Иеронимус Корнелис. Почти 400 лет назад он прибрал к рукам уцелевших пассажиров после крушения корабля "Батавия" у берегов Австралии и погубил свыше 100 человек.

Как передает Day.Az, об этом говорит исследование Клайва Бодди из Университета Англии Раскин, опубликованное в журнале Asian Journal of Business Ethics.

Бодди, опираясь на свидетельства очевидцев, материалы суда и книгу историка Майка Дэша, сопоставил поведение купца с 10 признаками, по которым распознают психопатов на рабочем месте. Корнелису подошли все 10: поверхностное обаяние, привычка лгать и манипулировать, отказ признавать ответственность, полное отсутствие раскаяния и ряд других. "В этой истории 1629 года мы видим те же приемы, что и сегодня в токсичных офисах", - заявил исследователь.

"Батавия" принадлежала Голландской Ост-Индской компании - одному из первых в мире транснациональных акционерных обществ. В октябре 1628 года судно отплыло из Нидерландов на Яву с сотнями пассажиров и сундуками серебра, а в июне 1629-го в темноте налетело на коралловый риф. Командир экспедиции Франсиско Пелсаерт с частью команды отправился за помощью, и власть над измученными жаждой выжившими перешла к Корнелису как старшему представителю компании.

Мятеж купец замышлял еще до катастрофы, а теперь превратил стоянку в личное королевство: заменил членов совета заговорщиками, заставил выживших присягнуть ему и под предлогом поисков воды сослал соперников, включая отряд солдат, на бесплодные острова. Затем, объявив, что припасов на всех не хватит, распорядился убивать - погибли более 100 мужчин, женщин и детей. Расправы он поручал подчиненным, делая их соучастниками, правил через страх и поджидал спасателей, чтобы захватить их корабль.

Сосланные солдаты под началом Виббе Хейса, напротив, выжили - нашли колодцы с пресной водой, рыбу и птичьи яйца. За счет беглецов с острова Корнелиса их отряд вырос до 46 человек. Хейс построил каменный форт, вооружил людей копьями из обломков, отбил несколько атак с захваченного судна и в одной из стычек пленил самого купца. Когда прибыл корабль с подмогой, первыми до него добрались люди Хейса и предупредили командира. В результате Корнелиса осудили и повесили, а героя Хейса повысили в чине.

Клайва Бодди приводит и более современный пример "корпоративного психопата". Сам исследователь разбирал случаи массового увольнения сотрудников из британского благотворительного фонда. Как оказалось, причиной ухода людей стала травля со стороны самого руководителя организации.

Диагноз Корнелису, разумеется, не поставить - оценка построена на хрониках, а не на разговоре с живым человеком. Зато крушение "Батавии" наглядно показало, как по-разному два лидера распорядились властью: один губил доверившихся, другой - спасал.