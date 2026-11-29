Специалисты японского зоосада Adventure World, в префектуре Вакаяма, первыми в мире вывели птенца находящегося под угрозой вымирания северного хохлатого пингвина методом искусственного осеменения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет Nikkei.

В последние десятилетия численность этого вида стремительно сокращается из-за изменения климата. Хохлатый пингвин включен Международным союзом охраны природы в Красную книгу как исчезающий. Их численность составляет около 400 тыс. взрослых особей

Птенец родился 28 октября. Вначале специалисты не были уверены в искусственном оплодотворении, однако анализ ДНК подтвердил, что отцом стал самец, у которого взяли сперму для процедуры.

Администрация Adventure World пообещала показать птенца широкой публике, как только он подрастет и станет самостоятельным.

Яркой отличительной чертой северных хохлатых пингвинов являются длинные желтые перья над глазами, напоминающие брови или рожки. Разводить этих птиц в неволе сложно из-за особенностей их репродуктивной системы.