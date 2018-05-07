Путин внес в Госдуму кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра. Об этом сообщает официальный сайт Кремля, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В соответствии с пунктом "а" статьи 83 и статьей 111 Конституции РФ президент внес кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия Государственной думы на назначение его председателем правительства Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Медведеву - 52 года. Последние шесть лет он возглавлял правительство РФ. До этого четыре года он работал на посту президента России.

7 мая правительство в полном составе, как того требует Конституция России, сложило полномочия перед вступившим в должность президентом Владимиром Путиным. Согласно Основному закону, не позднее двух недель с даты отставки глава государства должен внести в Государственную думу предложение о кандидатуре нового главы кабмина, которое нижняя палата парламента обязана рассмотреть в течение недели. 4 мая первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников сообщил ТАСС, что депутаты могут рассмотреть это предложение уже 8 мая на своем пленарном заседании, если кандидатура к этому времени уже будет внесена.

Представляет кандидатуру премьера сам глава государства или его полномочный представитель в Госдуме. Предполагается, что на таком заседании кандидат на должность председателя правительства представляет Госдуме программу основных направлений деятельности будущего правительства РФ. Перед обсуждением кандидат отвечает на вопросы депутатов в течение времени, определенного Госдумой, но не свыше 30 минут. После этого представители фракций высказываются за выдвинутую кандидатуру или против нее. Решение парламентариев считается принятым, а согласие на назначение премьера данным, если за него проголосовало большинство депутатов.

Не позднее, чем через неделю после этого, глава кабинета министров представляет президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти, а также предлагает кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров.

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