Путин подписал указ о назначении Медведева премьер-министром

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Медведева премьер-министром РФ, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В соответствии с пунктом "а" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Медведева Дмитрия Анатольевича Председателем Правительства Российской Федерации", - говорится в тексте документа.

Отмечается, что данный указ вступает в силу со дня его подписания, 8 мая.

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