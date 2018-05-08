Путин подписал указ о назначении Медведева премьер-министром

8 мая 2018 19:35

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Медведева премьер-министром РФ, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В соответствии с пунктом "а" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Медведева Дмитрия Анатольевича Председателем Правительства Российской Федерации", - говорится в тексте документа.

Отмечается, что данный указ вступает в силу со дня его подписания, 8 мая.

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