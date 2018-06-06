Скончался прадед рэпа
Поэт и исполнитель Джалал Мансур Нуриддин, участник афроамериканского поэтического коллектива The Last Poets, скончался в США. Об этом сообщает Rolling Stone со ссылкой на родственников артиста, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Нуриддину было 74 года. Причина смерти не раскрывается.
"С великой скорбью и тяжелым сердцем семья Джалала Нуриддина сообщает, что знаменитый первопроходец музыкальной индустрии скончался. Джалал тихо ушел в руки Аллаха этим вечером", - заявили близкие музыканта.
За творчество в составе The Last Poets Нуриддина прозвали "прадедом рэпа". Альбомы группы, в которых минималистичная музыка сочеталась с речитативом и текстами на политические и остросоциальные темы, стали одними из ранних примеров хип-хопа. The Last Poets появились в 1968 году. В 2018-м коллектив выпустил альбом Understand What Black Is.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Турецкая армия продвигается вглубь Ирака
Скончался прадед рэпа
-
5 Июн. 17:42 14 121
-
5 Июн. 19:18 10 685
-
5 Июн. 22:28 10 677
-
5 Июн. 15:57 10 628
-
5 Июн. 20:45 9 885