Скончался прадед рэпа

Поэт и исполнитель Джалал Мансур Нуриддин, участник афроамериканского поэтического коллектива The Last Poets, скончался в США. Об этом сообщает Rolling Stone со ссылкой на родственников артиста, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Нуриддину было 74 года. Причина смерти не раскрывается.

"С великой скорбью и тяжелым сердцем семья Джалала Нуриддина сообщает, что знаменитый первопроходец музыкальной индустрии скончался. Джалал тихо ушел в руки Аллаха этим вечером", - заявили близкие музыканта.

За творчество в составе The Last Poets Нуриддина прозвали "прадедом рэпа". Альбомы группы, в которых минималистичная музыка сочеталась с речитативом и текстами на политические и остросоциальные темы, стали одними из ранних примеров хип-хопа. The Last Poets появились в 1968 году. В 2018-м коллектив выпустил альбом Understand What Black Is.

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