Джонсон призвал Израиль и Палестину отказаться от шагов, затрудняющих установление мира

Великобритания призывает израильтян и палестинцев к отказу от шагов, затрудняющих установление мира на Ближнем Востоке. Об этом заявил министр иностранных дел Соединенного Королевства Борис Джонсон после состоявшейся в среду в Лондоне встречи с премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы продолжаем оказывать давление как на Израиль, так и на палестинскую администрацию, доказывая необходимость воздерживаться от действий, которые затрудняют установление мира", - отметил Джонсон, чьи слова приводятся в коммюнике Форин офиса.

В нем также говорится, что глава британского МИД осудил провокации против Израиля и ракетные обстрелы этой страны.

"У народов Израиля и Газы есть право на нормальную жизнь в мирных условиях, без постоянных опасений за собственную безопасность", - подчеркнул Джонсон. Он также заявил о твердой приверженности Лондона урегулированию ближневосточного конфликта на основе сосуществования двух государств.

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