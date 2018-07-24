В США избили, похитили и ограбили рэпера 6IX9INE

В США продолжается серия нападений на хип-хоп музыкантов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, за последний месяц совершен уже третий налет. Два предыдущих закончились гибелью исполнителей речитатива. Неужели война между восточным и западным побережьем, в результате которой ещё 22 года назад погиб легендарный 2Pac (Тупак Шакур), снова объявлена?

Послушаешь его композиции и удивляешься: откуда столько смелости? Общий смысл текстов известного американского репера TEKASHI 6IX9INE (Текаши СиксНайн) можно объединить в одну фразу: "В этом мире лишь я - нормальный человек". И даже на концертах скандальный артист то и дело срывается на своих же фанатов.

Большинство выступлений Даниэля Эрнандеса (это его настоящее имя) заканчиваются перепалками и драками. Выходят они и за пределы сценической жизни. В Сети есть кадры, где он бьет в лицо поклонника и устраивает побоище на пустом месте. Или провоцирует темнокожего парня на парковке, но кулаками за рэпера машут уже охранники.

Он называл себя неприкасаемым и королем Нью-Йорка, но, выходит, заблуждался: ночью с самозваным "Его высочеством" совсем не по-королевски обошлись неизвестные грабители. Рэпер возвращался со съемок клипа, когда на него напали. Несколько ударов - и мастер речитатива стал сговорчивым. Вместе с обидчиками он проследовал в свой дом, где, якобы, отдал им драгоценностей на 750 тысяч долларов и еще 20 тысяч наличными. Известно, что в этот момент в жилище находились его девушка и малолетняя дочь, они не пострадали. Ряд СМИ сообщает, что преступники, получив наживу, уходя, прихватили репера с собой. Но ему удалось сбежать, обратиться к прохожим и вызвать полицию.

Нападения на рэперов в США, хотя и выходят на первые полосы газет, уже перестали быть сенсациями. Такие атаки случаются регулярно, и не всегда заканчиваются ссадинами и ушибами.

Месяц назад в Майами практически в упор застрелили другого знаменитого артиста. В тело рэпера XXXTentacion было выпущено не менее пяти пуль. Тогда сразу заговорили о гангстерских разборках, называя рэп-исполнителей неотъемлемой частью заокеанского криминального мира.

Рэп в переводе с английского значит "удар" или "ритм". Как уверяют исследователи жанра, корни этого направления ведут к африканским шаманам. В 50-е годы прошлого века ритмичной музыкой увлеклись на Ямайке, оттуда музыка бедных попала на материк. А вот речитатив был разный. В целом рэперы читали о том, что их окружало. И если Ямайка - это пляжи, пальмы и танцы, то Нью-Йорк - криминальные разборки, наркотики, деньги, оружие.

Новый стиль стал неотъемлемой частью бедных американских кварталов. Рэп-исполнители нередко причисляли себя к различным криминальным группировкам, между которыми постоянно шел передел бизнеса. И шел он далеко не цивилизованно.

Пока Майк Тайсон кулаками крушил своих противников на ринге, Тупак Шакур делал это словом со сцены, чем нажил себе немало врагов. Бой Майка Тайсона с Брюсом Селдоном в 1996 году - последнее публичное мероприятие, которое перед смертью посетил Тупак. Рэпер тогда был на вершине своей славы. Спустя несколько часов его жизнь прервали четыре выстрела. Позже американские журналисты выяснили: убийство звезды стало следствием передела влияния внутри банды. А имя убийцы озвучил его же отец (известный в США гангстер) только в этом году.

Вот и в случае нападения на молодого рэпера Текаши полиция ищет криминальный след. Сам исполнитель обратился к своим подписчикам в соцсетях: "Как бы безумно это ни звучало, вчерашним утром я чувствовал, что это был мой день, чтобы умереть. Пусть Бог убьет меня на месте, если я лгу. На все есть своя причина. На свете нет ничего важнее жизни и просто возможности увидеть новый день. Увидеть мою дочь в этот день. Скажем "нет" ненависти. Заряжайте улицы этой энергией".

Судя по этому высказыванию, Текаши из дерзкого и неприкасаемого превратился в проповедника добра. Возможно, на смену фотографиям с автоматами в руках придут снимки рэпера с воздушными шариками. Улыбок это прибавит, но явно испортит его имидж гангстера и "короля Нью-Йорка", чью казну недавно украли.

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