Глава минэнерго РФ о влиянии санкций США на цену на нефть

Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что торговые войны и санкции США против Ирана удерживают стоимость нефти на $5-6 выше цены, отражающей реальный баланс на рынке.

Об этом сообщается на сайте минэнерго, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Кроме баланса спроса и предложения на цены оказывают влияние и другие факторы, к примеру, торговые войны и санкции США в отношении Ирана. По оценке министра, это удерживает стоимость нефти на $5-6 выше цены, отражающей реальный баланс на рынке", - сказано в заявлении.

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