ВС Турции уничтожили два склада боеприпасов РПК

14 сентября 2018 10:45

В рамках операций против террористической организации РПК в турецкой провинции Тунджели уничтожены два принадлежащих террористам склада с боеприпасами. Об этом говорится в сообщении Генштаба Турции, распространенном в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В сообщении отмечается, что в настоящее время ВС Турции проводят операции в провинции Тунджели для ликвидации террористов РПК.

Отметим, что конфликт Турции с террористической организацией РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 25 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

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