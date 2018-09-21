ВВС Турции провели крупную военную операцию на севере Ирака

В северных районах Ирака - Авашин, Мэтина и Зап - была осуществлена военно-воздушная операция ВВС Турции против террористической организации РПК. Об этом говорится в сообщении Генштаба Турции, распространенном в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"В ходе операции ВВС Турции уничтожили как минимум 8 боевиков РПК и опорные пункты террористов", - говорится в сообщении.

Отметим, что в последние дни ВВС Турции проводят регулярные операции на севере Ирака, направленные против РПК.

Отметим, что конфликт Турции с террористической организацией РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 25 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

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