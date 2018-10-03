Глава минэнерго РФ прогнозирует рост цен на нефть

Мировые цены на нефть имеют потенциал роста из-за существующих неопределенностей на рынке, заявил журналистам глава минэнерго РФ Александр Новак, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Сейчас потенциал к росту (мировых цен на нефть - ред.) есть в связи с неопределенностями, но окончательные тренды будут зависеть от ноября", - сказал Новак в кулуарах Российской энергетической недели.

Он отметил, что влияние на рынок новых санкций США против Ирана пока оценить сложно - это зависит от того, какие будут введены санкции и как поведут себя потребители. "Это большие неопределенности для рынка, которые не отражают фундаментальный характер, а носят негативный характер в целом для рынка и роста мировой экономики", - сказал Новак.

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