Глава минэнерго РФ не исключил повышения цен на нефть до 100 долларов за баррель
Повышение цен на нефть до 100 долларов за баррель не исключено, риски есть, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью "Бизнес ФМ" в рамках Российской энергетической недели, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Это (цены на нефть в 100 долларов - ред.) не очень хорошо было бы для экономики потребителей и для производителей, потому что создает риски потом возможного падения цены. Тем не менее, такие риски сегодня существуют, что нефть может подняться до 100 долларов, я не исключаю такой вариант, поскольку очень много неопределенностей (на рынке нефти в мире - ред.)", - сказал Новак.
"Если у нас сегодня цена 86 долларов, а вчера она была 85, то есть у нас за один день на один доллар поднялась цена. Еще целый месяц до того, как будут приняты окончательные решения относительно тех санкций, которые в ноябре могут быть введены по Ирану, поэтому сейчас рынок очень нервничает", - отметил Новак.
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