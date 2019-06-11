Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не исключил в перспективе перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе. Об этом он заявил во вторник, выступая на Международной конференции труда, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Весьма вероятно, что будущее - за четырехдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта", - сказал глава кабмина.

Он пояснил, что к сокращению рабочего времени и расширению досуга работников приводит технологический прогресс. Глава кабмина напомнил, что сто лет назад Генри Форд решился на сокращение рабочей недели с 48 до 40 часов и "получил впечатляющий рост производительности труда". В качестве другого примера он привел новозеландскую компанию, которая ввела четырехдневную рабочую неделю, в результате чего производительность труда в пересчете на один час рабочего времени выросла на 20%, а уровень стресса сотрудников снизился.

"Постоянная погоня за успехом оборачивается системной усталостью, хроническим стрессом, - предупредил Медведев. - Люди подчас просто сгорают на работе. Все это приводит к снижению производительности труда, что, в свою очередь, сказывается на экономических показателях". Он напомнил, что две недели назад на Всемирной ассамблее здравоохранения синдром эмоционального выгорания был официально признан болезнью.

"Нам нужны новые подходы к таким базовым понятиям, как рабочий день и рабочее место, - уверен глава правительства. - Речь идет о более лояльной организации рабочего времени: гибкие графики, дистанционные форматы, вызов сотрудников по мере необходимости". "По мере того, как благодаря высоким технологиям жизнь становится удобнее, удобнее должны становиться и процедуры найма и делопроизводства, - добавил он. - Требуется основательная дебюрократизация трудовых отношений".

"В этом смысле малые и средние предприятия - один из главных ответов на массовый социальный запрос, - считает Медведев. - Чтобы не столкнуться с фундаментальным недовольством - а в 20 веке примеров этому было весьма немало - бизнесу уже сейчас приходится подстраиваться под новые поколения работников". "Системы мотивации, которые вдохновляли предыдущие поколения, уже подчас абсолютно не годятся для поколений современных, - считает премьер. - Очевидно, что наши дети будут мудрее нас", - заключил он.

Интересы работников на рынке труда

Медведев считает, что акцент рынка труда смещается с запросов корпораций в сторону интересов работников. "Сегодня в центре повестки дня - права и интересы работников, а не просто запросы корпораций или государств, - сказал глава кабмина. - Если хотите - ожидания людей и профессии".

"Признание человека - человеческой жизни и благополучия - высшей целью и ценностью современного развития задает совершенно новые параметры корпоративной и государственной политики, - констатировал он. - Это важный исторический процесс и тот вызов, на который нам всем вместе нужно искать адекватный ответ".

Медведев призвал выработать новые подходы к организации рабочего времени и образовательного процесса. По его словам, у людей должна быть возможность учиться на протяжении всей трудовой карьеры. "Подготовка, переподготовка, освоение новых смежных и абсолютно новых знаний, новых компетенций - это позволяет просто человеку прожить несколько профессиональных жизней, чего, конечно, никогда раньше не было. Стать признанным специалистом в целом ряде областей, а главное - всегда оставаться востребованным на рынке труда", - подчеркнул он. Медведев заметил, что технологии уже меняют многие рабочие места, в результате чего уходят старые профессии и появляются новые.

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