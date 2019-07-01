https://news.day.az/world/1133951.html Иран превысил предусмотренный СВПД уровень запасов урана
Иран превысил предусмотренный СВПД уровень запасов урана
Иран превысил предусмотренный ядерной сделкой потолок запасов низкообогащенного урана в 300 кг. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило агентство Fars.
"Запасы обогащенного на уровне 3,67% урана превысили 300 килограммов", - сообщил агентству источник.
По данным источника агентства, это подтвердили инспекторы МАГАТЭ, оценившие в понедельник запасы урана в Иране.
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