Иран превысил предусмотренный ядерной сделкой потолок запасов низкообогащенного урана в 300 кг. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило агентство Fars.

"Запасы обогащенного на уровне 3,67% урана превысили 300 килограммов", - сообщил агентству источник.

По данным источника агентства, это подтвердили инспекторы МАГАТЭ, оценившие в понедельник запасы урана в Иране.

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