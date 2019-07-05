Иран будет отвечать на нарушения СВПД в той степени, в которой стороны сделки будут нарушать ее, заявил советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, Иран не будет первым предпринимать каких-либо шагов, если только другие стороны договоренности не сделают этого. Он отметил, что до сих пор противоположные стороны ядерной сделки шаг за шагом - США напрямую, европейские страны косвенно - нарушали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).

"В той степени, в которой они будут двигаться в направлении нарушения СВПД, мы в том же направлении и ответим. Если они сократят свои обязательства, мы также сократим, но если они вернутся к исполнению взятых обязательств, мы сделаем то же", - сказал Велаяти, чьи слова опубликованы на официальном сайте лидера Ирана Али Хаменеи.

В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы. В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.



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