Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного СВПД
Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного ядерной сделкой, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Мы собираемся перейти порог в 3,67%", - заявил Аракчи в ходе совместного заседания членов правительства ИРИ и представителя Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруза Камальванди.
По словам Камальванди, обогащение урана может начаться уже в понедельник, остались технические моменты.
В то же время Тегеран дал странам ядерной сделки 60 дней на решение требований Ирана по ней.
"Если эти возможности не используются, никто не должен сомневаться в нашей серьезности, что сокращение наших обязательств будет продолжаться каждые 60 дней", - отметил Аракчи.
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