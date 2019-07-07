https://news.day.az/world/1135742.html Иран может полностью выйти из ядерной сделки
Иран может полностью выйти из ядерной сделки
Сокращение обязательств Ирана может привести к полному выходу Тегерана из ядерной сделки, но страна предпринимает эти шаги ради ее сохранения.
Об этом заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Сокращение наших обязательств идет параллельно с сохранением СВПД, а не с его уничтожением, эта тенденция может привести к прекращению нашего участия в СВПД", - заявил Аракчи.
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