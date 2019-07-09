Тегеран готов вернуться к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) только тогда, когда другие стороны будут гарантировать его выполнение, заявила миссия Ирана в Брюсселе после совместного заявления Франции, Великобритании, ФРГ и ЕС о действиях ИРИ.

"Как ранее было объявлено, Иран готов возобновить выполнение обязательств, как только оставшиеся стороны (соглашения) будут гарантировать выполнение СВПД путем принятия серьезных и практических мер", - говорится в заявлении миссии Ирана в Брюсселе, размещенном на ее аккаунте в Twitter.

Во вторник Франция, Великобритания, ФРГ и ЕС выразили обеспокоенность в связи с действиями Ирана, не соответствующими обязательствам, взятым в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Они настаивают на том, что "вопросы реализации должны рассматриваться в рамках СВПД, и в срочном порядке должна быть созвана совместная комиссия".

Иран в воскресенье объявил о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана в части, касающейся экономических интересов страны. Эта возможность предоставляется ИРИ в соответствии с параграфом 26 СВПД. В Тегеране заявили, что начинают процесс обогащения урана на уровне выше 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой.



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