Иран продолжит сокращать свои обязательства по ядерной сделке в том случае, если не получит европейских гарантий защиты от американских санкций. Об этом заявил в среду министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы приступим к третьему этапу сокращений своих обязательств по ядерной сделке, если европейские страны не предоставят нам гарантий по защите от санкций США", - цитирует агентство Мехр слова Зарифа. Он добавил, что "на данный момент меры, принятые европейцами, абсолютно не соответствуют их обещаниям".

Среди наиболее важных шагов иранский министр назвал запуск в полном формате финансового механизма INSTEX, который "не должен зависеть от одобрения США и подвергаться их влиянию". По его словам, эта система должна предоставить Тегерану возможность получения денег от торговли нефтью.

8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке (остановка на 60 суток продаж обогащенного урана). 7 июля Тегеран перешел ко второму этапу приостановки (объявил об обогащении урана свыше 3,67%) и пообещал сокращать обязательства каждые 60 дней, если другие участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей.

ЕС объявил о начале работы механизма расчетов с Ираном INSTEX во время предыдущей встречи по ядерной сделке на уровне политдиректоров 28 июня. 17 июля глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что через INSTEX прошли сделки на несколько миллионов долларов, хотя это ничтожно мало. По итогам воскресной встречи замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что созданный европейцами механизм еще не заработал.

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