Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что страна сделает следующий шаг в сокращении своих обязательств по ядерному соглашению, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"В нынешней ситуации будет реализован третий шаг в уменьшении обязательств. Мы сказали, что если (соглашения, - ред.) не будут полностью соблюдать другие, то мы также будем реализовывать ее в неполном объеме", - цитирует министра агентство ICANA.

Напомним, что в июле в Тегеране заявили, что для сохранения ядерной сделки европейцы должны обеспечить Ирану возможность ведения свободной торговли. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф напомнил, что, согласно условиям соглашения, у европейских стран "есть 11 обязательств, которые должны соблюдаться".

Ранее заместитель министра иностранных дел Ирана и главный переговорщик по СВПД Аббас Арагчи заявил, что Тегеран намерен сокращать свои обязательства по "ядерной сделке" каждые 60 дней, если ее участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей. В свою очередь представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил, что Тегеран обладает всем необходимым для поднятия уровня обогащения урана до любого уровня.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!