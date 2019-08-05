Тегеран готов выйти из соглашения 2015 года по своей ядерной программе - Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, Иран "при необходимости выйдет из сделки" со странами-посредниками. При этом сейчас европейцам нужно активизировать усилия по защите экономики страны от санкций США, считает министр. Глава МИД также указал, что третий шаг Тегерана по сокращению обязательств в рамках СВПД - это не выход из договора и не последняя принятая мера, передает IRNA.

Зариф добавил, что введение США санкций в его отношении показало провал переговоров и закрыло дверь дипломатии. Он добавил, что Вашингтон не хочет мирных обсуждений ядерной сделки, несмотря на свои же призывы. "США должны знать, что дискурс доминирования уступил место дискурсу диалога", - отметил министр.

1 августа сообщалось, что США ввели санкции против Зарифа. В заявлении указывалось, что политик стоит во главе иранской пропаганды и дезинформации относительно ядерной программы страны.

В июле Тегеран объявил, что накопил больше низкообогащенного урана, чем это было разрешено международным соглашением.

Договор СВПД по Ирану заключен летом 2015 года между Тегераном и шестью странами-посредниками - Россией, США, Великобританией, Китаем, Францией, Германией. В начале мая 2018-го американский президент Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из сделки и возобновлении антииранских санкций. После этого, по заявлению властей Ирана, со стороны европейцев не было практических и ощутимых шагов, направленных на спасение сделки.

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