Жительница австралийского города Перт ошиблась в цифрах на лотерейном билете и сорвала джекпот. Об этом сообщает информационное агентство UPI, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам женщины, она купила два лотерейных билета - в один она должна была вписать счастливые номера своего возлюбленного, а в другой - свои. Однако по ошибке она вписала в оба билета только свои числа.

Когда австралийка обнаружила ошибку, она расстроилась и решила скрыть этот факт от своего партнера. Но затем девушка узнала, что только удвоила приз - они выиграли два миллиона австралийских долларов, а не один.

"Я думаю, что он теперь простил меня", - отметила женщина. Пара решила потратить выигрыш на путешествия и новую машину, также они планируют помогать другим людям.

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