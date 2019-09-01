Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи отправится во Францию в понедельник, где обсудит ядерную сделку. Об этом сообщил глава администрации президента Ирана Махмуд Ваези, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Делегация во главе с замглавы МИД Аракчи поедет в Париж", - цитирует агентство IRNA Ваези, который добавил, что сопровождать дипломата будет группа специалистов в сфере экономики.

По его словам, делегация во главе с Аракчи обсудит предложения, направленные на поддержание ядерной сделки.

Днём ранее между президентами Ирана и Франции Хасаном Роухани и Эммануэлем Макроном состоялся телефонный разговор, в ходе которого обсуждалась в том числе ядерная сделка.

Визит Аракчи состоится в преддверии возможного третьего по счету сокращения Ираном обязательств по ядерной сделке, решения по которому Тегеран пока не принял.

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