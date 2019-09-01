Тегеран подготовил меры по третьему этапу сокращения обязательств в рамках ядерной сделки, они жестче, чем предыдущие меры Ирана. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Третий шаг (по сокращению ядерных обязательств - ред.) разработан и готов. Он жестче, чем первый и второй шаг", - заявил Мусави в интервью телерадиокомпании IRIB.

По его словам, если европейские стороны ядерной сделки не вернутся к выполнению соглашения по иранской ядерной программе, Тегеран перейдет к третьему этапу сокращения обязательств, который ожидается в четверг.



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