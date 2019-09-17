https://news.day.az/world/1157172.html Дважды победивший рак американец выиграл почти $5 млн
Дважды победивший рак американец выиграл почти $5 млн
В США в штате Орегон американец два раза излечился от рака и выиграл в лотерею $4,6 млн. Об этом сообщает KTVZ.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как отмечается, мужчина приобретал по лотерейному билету каждую неделю.
По словам американца, в день, когда он сорвал джекпот, жена забыла пожелать ему удачи.
"Я очень везучий. Я дважды поборол рак, а теперь такое. Это невероятно", - рассказал житель США.
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