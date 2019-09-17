В США в штате Орегон американец два раза излечился от рака и выиграл в лотерею $4,6 млн. Об этом сообщает KTVZ.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, мужчина приобретал по лотерейному билету каждую неделю.

По словам американца, в день, когда он сорвал джекпот, жена забыла пожелать ему удачи.

"Я очень везучий. Я дважды поборол рак, а теперь такое. Это невероятно", - рассказал житель США.

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