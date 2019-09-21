Новые санкции, введенные Вашингтоном в отношении Тегерана, нарушают все международные обязательства США. Об этом в субботу заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Очевидно, что этот шаг является нарушением всех международных обязательств", - цитирует Зарифа телерадиовещательная корпорация IRIB.

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