https://news.day.az/world/1158380.html Джавад Зариф: Новые санкции США против Ирана нарушают все международные обязательства Вашингтона
Джавад Зариф: Новые санкции США против Ирана нарушают все международные обязательства Вашингтона
Новые санкции, введенные Вашингтоном в отношении Тегерана, нарушают все международные обязательства США. Об этом в субботу заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Очевидно, что этот шаг является нарушением всех международных обязательств", - цитирует Зарифа телерадиовещательная корпорация IRIB.
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