Иран приступил к обогащению урана с помощью улучшенных центрифуг в нарушение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по своей ядерной программе. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В нем также говорится, что Тегеран планирует установить больше таких центрифуг, чем было объявлено ранее, отмечает Reuters.

Будущее иранской ядерной сделки оказалось под вопросом после одностороннего выхода США из соглашения 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций против Ирана в сфере нефтяного экспорта. В мае 2019 года Иран объявил о первом этапе приостановки части обязательств по ядерной сделке (остановка на 60 суток продаж обогащенного урана). В июле Тегеран перешел ко второму этапу приостановки, объявив об обогащении урана свыше 3,67% и пообещав сокращать обязательства каждые 60 дней, если другие участники сделки не будут придерживаться достигнутых договоренностей. 6 сентября Иран объявил, что приступил к третьему этапу по сокращению обязательств в рамках сделки и отказался от ограничений исследовательской деятельности по атому. МАГАТЭ 8 сентября сообщило, что власти Ирана проинформировали его о начале исследований и разработке новых центрифуг. На прошлой неделе стало известно, что Тегеран разрабатывает меры, которые составят четвертый этап сокращения его обязательств в рамках СВПД.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!