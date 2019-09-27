Житель американского округа Принс-Джорджес, штат Мэриленд, поехал в магазин за кукурузным салатом и сорвал джекпот в лотерею. Об этом сообщает UPI, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

21 сентября 61-летний мужчина возвращался с салатом домой и по пути заглянул в алкомаркет Accokeek Liquors. Там он приобрел шесть билетов мгновенной лотереи. Один из них принес американцу десять долларов. "Я отложил его в сторону со словами: "Ну, как минимум, я отбил свою десятку"", - вспоминает он.

Однако позже мужчина внимательнее проверил результаты розыгрыша и узнал, что выиграл главный приз - 100 тысяч долларов. Американец подчеркнул, что ранее он уже побеждал в лотерее, но сумма выигрыша была в сто раз меньше.

Победитель решил расплатиться по долгам, а оставшуюся сумму сохранить на будущее.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!