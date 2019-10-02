Иран продолжит сокращать ядерные обязательства
Тегеран продолжит сокращать обязательства по ядерной сделке до тех пор, пока не достигнет "нужного результата". Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в среду верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
"По ядерной проблеме мы продолжим сокращать (выполнение) обязательств, мы должны продолжить (это процесс) со всей серьезностью... до тех пор, пока не достигнем нужного результата", - сказал Хаменеи, чьи слова были опубликованы на его официальном сайте.
Верховный лидер Ирана на встрече с командованием Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) также отметил провал политики США по оказанию "максимального давления" на Иран.
Отношения США и Ирана ухудшились в последний год, когда США вышли из сделки с Тегераном по его ядерной программе. В ответ на это Иран также приостановил выполнение ряда положений договора. Кроме того, США вновь ввели санкции в отношении властей и компаний Ирана. Европейские участники сделки заявили о необходимости сохранить соглашение.
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