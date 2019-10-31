Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак обсудил со специальным представителем правительства ФРГ по вопросу транзита газа через Украину графом Георгом фон Вальдерзее результаты последний газовых консультаций ЕС, России и Украины.

Об этом говорится в сообщении российского ведомства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы взаимодействия России и ФРГ в сфере энергетики, а также результаты трехсторонних консультаций в формате Россия - ЕС - Украина на министерском уровне о транзите газа через Украину после 2019 года, состоявшихся в Брюсселе 28 октября 2019 года", - отмечается в сообщении.

Очередной раунд трехсторонних консультаций России, ЕС и Украины о транзите газа в Европу состоялся в 28 октября в Брюсселе. По ее итогам стороны впервые с 2014 года заговорили о возобновлении прямых поставок российского газа на Украину. Стороны договорились продолжить консультации в ноябре.

Действующий десятилетний контракт на транзит газа по территории Украины истекает в конце 2019 года. К этому времени Россия планирует запустить два газопровода в обход страны - "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", однако их мощностей не хватит, чтобы полностью заместить трубопроводы, проходящие через территорию Украины. И в Москве, и в Киеве рассчитывают подписать новый контракт до конца года, чтобы не повторить ситуацию зимы 2008-2009 годов, отметившейся самыми серьезными в истории перебоями в поставках газа в Европу.

Германия, в свою очередь, настаивает, что Украина должна сохранить роль транзитера газа и после постройки газопровода "Северный поток - 2". Об этом ранее заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт. Кроме того, в преддверии прошедших консультаций продолжение транзита обсуждали по телефону президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель.

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