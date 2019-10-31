Новак обсудил со спецпредставителем ФРГ результаты трехсторонних газовых консультаций
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак обсудил со специальным представителем правительства ФРГ по вопросу транзита газа через Украину графом Георгом фон Вальдерзее результаты последний газовых консультаций ЕС, России и Украины.
Об этом говорится в сообщении российского ведомства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы взаимодействия России и ФРГ в сфере энергетики, а также результаты трехсторонних консультаций в формате Россия - ЕС - Украина на министерском уровне о транзите газа через Украину после 2019 года, состоявшихся в Брюсселе 28 октября 2019 года", - отмечается в сообщении.
Очередной раунд трехсторонних консультаций России, ЕС и Украины о транзите газа в Европу состоялся в 28 октября в Брюсселе. По ее итогам стороны впервые с 2014 года заговорили о возобновлении прямых поставок российского газа на Украину. Стороны договорились продолжить консультации в ноябре.
Действующий десятилетний контракт на транзит газа по территории Украины истекает в конце 2019 года. К этому времени Россия планирует запустить два газопровода в обход страны - "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", однако их мощностей не хватит, чтобы полностью заместить трубопроводы, проходящие через территорию Украины. И в Москве, и в Киеве рассчитывают подписать новый контракт до конца года, чтобы не повторить ситуацию зимы 2008-2009 годов, отметившейся самыми серьезными в истории перебоями в поставках газа в Европу.
Германия, в свою очередь, настаивает, что Украина должна сохранить роль транзитера газа и после постройки газопровода "Северный поток - 2". Об этом ранее заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт. Кроме того, в преддверии прошедших консультаций продолжение транзита обсуждали по телефону президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре