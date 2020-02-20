Иракские власти закрыли в четверг один из КПП на границе с Ираном после сообщений о нескольких случаях инфицирования коронавирусом в Исламской республике, министерство здравоохранения Ирака рекомендовало правительству закрыть въезд в страну всем прибывающим из Ирана, кроме дипломатов и иракских граждан, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Губернатор провинции Майсан на юго-востоке Ирака распорядился полностью закрыть пункт погранперехода аш-Шейб/Чазабе в рамках мер по борьбе с распространением вируса, а также выделить департаменту здравоохранения средства из бюджета для проведения необходимых профилактических мер, заявила пресс-служба главы провинции.

В свою очередь, министерство здравоохранения страны рекомендовало правительству закрыть въезд в Ирак для всех прибывающих из Ирана пассажиров, за исключением возвращающихся на родину иракских граждан и дипломатов, говорится в полученном РИА Новости заявлении министерства. Одновременно министерство предлагает запретить выезд в Иран для иракцев и ввести для всех въезжающих в страну из Ирана пассажиров 14-дневный карантин.

Необходимость введения таких мер минздрав обосновал "интенсивным пассажирским потоком между двумя странами, который в сезон религиозного паломничества достигает нескольких миллионов человек, и сложностями при обеспечении профилактических мер, предполагающих процедуры досмотра пассажиров и содержания их в карантине".

Ранее в четверг официальный представитель Управления пограничных переходов Ирака Аля ад-Дин аль-Кейси сообщил РИА Новости, что Багдад принимает все необходимые меры по профилактике коронавируса на пунктах пересечения границы с Ираном. В частности, управление погранпереходов обратилось в министерство здравоохранения Ирака с просьбой выделить дополнительные бригады медиков для работы на границе с Ираном.

В Ираке на данный момент не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом.

Министерство здравоохранения Ирана объявило в четверг о трех новых случая заражения коронавирусом в городах Кум и Арак. Все трое зараженных - иранцы. Днем ранее власти сообщили о двух случаях заболевания в Куме с летальным исходом. Кум является местом паломничества мусульман-шиитов, в том числе из-за рубежа, поскольку там расположен мавзолей Фатимы Масуме - дочери одного из почитаемых в Иране имамов.

Представитель минздрава Исламской республики сообщил о предложении ограничить доступ к местам паломничества, правительство создало штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 74,5 тысячи человек, скончались 2029 человека, излечились около 16,1 тысячи. За пределами Китая в 25 странах выявлены свыше 900 случаев заражения.

