В Нидерландах число заразившихся коронавирусом приближается к 18 тысячам

В Нидерландах за сутки число заразившихся коронавирусом увеличилось на 1224, достигнув 17 851. Об этом пишет национальный институт здравоохранения страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается о 1776 погибших и 250 выздоровевших пациентах.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание - новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.