https://news.day.az/world/1261293.html В районе границы Ирака и Кувейта произошел взрыв
В районе границы Ирака и Кувейта произошел взрыв
Взрыв прогремел в районе границы Ирака и Кувейта.
Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в иракских службах безопасности, ппередает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По их информации, взрыв произошел в результате атаки боевиков шиитской группировки. Целью нападения стала колонна военной техники США.
Данные о пострадавших и жертвах не приводятся.
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