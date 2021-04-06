https://news.day.az/world/1331468.html В России выявили 81 случай заражения британским штаммом коронавируса

В России выявили 81 случай заражения британским штаммом коронавируса

В мире, 6 апреля 2021 09:14 188
В России выявили 81 случай заражения британским штаммом коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о выявлении 81 случая заражения британским штаммом и шести случаях заражения южноафриканским штаммом коронавируса в РФ. Об этом она сказал в интервью газете "Известия", опубликованном во вторник, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На данный момент в России выделен 81 образец британского штамма и шесть южноафриканского. Это говорит о том, что мы все-таки контактируем с другими странами мира, все эти случаи - завозные. Распространение этих штаммов сегодня велико в Европе, Азии, на южноамериканском и, конечно, африканском континенте. Сегодня в мире регистрируется все возрастающее количество случаев заражения именно этими штаммами", - отметила Попова изданию.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что в России британский штамм распространен мало благодаря ограничительным мерам для противодействия распространению коронавируса внутри страны и на въездах в нее. "Поэтому сегодня за пределы страны без необходимости лучше не выезжать", - добавила Попова.

Кроме того, руководитель ведомства отметила, что на территории РФ существуют штаммы с иными мутациями, которые в настоящее время исследуются.

По словам Поповой, однозначного ответа на вопрос о возможности заражения новыми штаммами уже переболевших коронавирусом нет. "Никто не исключает, что вдруг появится вирус, который будет заражать переболевших. Пока же мы видим, что сыворотки переболевших референсным штаммом могут нейтрализовать штамм британский", - уточнила глава Роспотребнадзора.

1 апреля директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин сообщал о 78 случаях заражения британским штаммом коронавируса и пяти - южноафриканским.

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