В ООН обеспокоились использованием наемников в мире

ООН обеспокоена использованием наемников во всем мире, в том числе в Гаити.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

"Потребуется провести полное расследование, прежде чем мы узнаем, что на самом деле там произошло", - сказал Хак, отвечая на вопрос о том, обеспокоен ли генсек использованием наемников для убийства президента Гаити.

"Конечно, мы обеспокоены в связи с деятельностью наемников в различных частях мира, и наша обеспокоенность в этом случае такая же, как и где бы то ни было еще. Мы хотим видеть, что никакого иностранного вмешательства нет в суверенные дела любого государства", - добавил он.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля. Его супруга Мартин Моиз была ранена и сейчас находится в стабильном состоянии в больнице в Майами (США). Правоохранители Гаити в четверг сообщили, что установили личности 28 подозреваемых в причастности к убийству президента страны Жовенеля Моиза, 26 из них - граждане Колумбии. Всего, согласно данным главы полиции, задержаны 17 участников преступной группы.