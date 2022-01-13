SpaceX запустила ракету-носитель с украинским спутником и другими аппаратами

Компания SpaceX осуществила в четверг запуск частных и государственных космических аппаратов, в том числе микроспутников, в рамках своей коммерческой программы. Трансляция ведется на сайте компании.

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 10:25 по времени Восточного побережья США (19:25 по бакинскому времени). Спустя приблизительно час после запуска аппараты будут выведены на околоземную орбиту.

SpaceX доставит на орбиту в общей сложности 105 космических аппаратов из 20 стран. В их числе украинский спутник дистанционного зондирования земли "Сич 2-30 (2-1)", срок эксплуатации которого составляет три года. Основным производителем спутника является КБ "Южное". Как указывал глава Государственного космического агентства Украины (Госкосмос) Владимир Тафтай, сумма контракта на запуск "Сич 2-30 (2-1)" ракетой-носителем SpaceX составила $1,99 млн.

Спустя приблизительно девять минут после запуска первая ступень ракеты-носителя будет в автоматическом режиме посажена на площадку, расположенную на космодроме. Ранее данный элемент Falcon 9 уже неоднократно применялся при запусках.