https://news.day.az/world/1495252.html В Армении родные погибших солдат требуют импичмента Пашиняна
В Армении родные погибших солдат требуют импичмента Пашиняна
Родственники погибших в 44-дневной войне военнослужащих, а также поддерживающие их граждане начали собираться у здания парламента Армении с требованием импичмента премьер-министру Николу Пашиняну, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
К служебному входу в здание парламента на улице Дамирчяна стянуты многочисленные силы полиции. Вся улица оцеплена войсками полиции.
Протестующие провели акцию у здания парламенгта и накануне. Они намерены оцепить здание Национального собрания, где сегодня должно пройти заседание законодательного органа, а в 16։30 намечен правительственный час.
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