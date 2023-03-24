Акции крупнейшего банка Германии резко упали

В ходе торгов в пятницу, 24 марта, на бирже XETRA акции Deutsche Bank - крупнейшего банка Германии - упали более чем на 13 процентов. В нижней точке стоимость ценной бумаги опускалась до 7,9 евро за штуку, побив рекорд последних пяти месяцев, свидетельствуют данные площадки, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Параллельно резко подскочили кредитные дефолтные свопы (CDS) Deutsche Bank - стоимость страхования долга банка от дефолта поднялась на 18 процентов, достигнув четырехлетнего максимума, пишет Reuters. CDS являются индикатором проблем на рынке - цена страховки повышается на фоне появления сомнений в устойчивости эмитента у держателей ценных бумаг.

Такие настроения на рынке свидетельствуют о растущих опасениях инвесторов относительно стабильности европейского банковского сектора. После закрытия Silicon Valley Bank в США аналогичная участь ждала Signature Bank, а в Европе тем временем из-за финансовых проблем произошло объединение швейцарского Credit Suisse с конкурентом UBS. Поглощение второго по величине банка в Швейцарии стало еще одним фактором, почему инвесторы стали массово выводить средства из ценных бумаг кредитных организаций.