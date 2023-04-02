Юристы Трампа надеются перенести рассмотрение его дела в другой суд

Юристы экс-президента США Дональда Трампа надеются перенести рассмотрение его дела в более консервативный суд. Об этом сообщило агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Адвокаты намерены перенести разбирательство из Манхэттенского суда в Стейтен-Айленд. По их мнению, таким образом удастся добиться объективного отношения к делу Трампа.

Решение будет принято после того, как адвокаты ознакомятся с текстом обвинительного заключения.