Авианосец США вошел в Персидский залив
Американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower, пройдя Ормузский пролив, вошла в Персидский залив.
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM).
Находясь в Персидском заливе, группа будет осуществлять "патрулирование в целях обеспечения свободы навигации на ключевых международных водных путях", одновременно выполняя задачи Центрального командования США в регионе, указывается в сообщении.
В состав авианосной ударной группы входят ракетный крейсер USS Philippine Sea, эсминцы USS Gravely и USS Stethem, а также французский фрегат Languedoc.
Это первый заход американского авианосца в Персидский залив с 2020 года.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре