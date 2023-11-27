Авианосец США вошел в Персидский залив

Американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower, пройдя Ормузский пролив, вошла в Персидский залив.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

Находясь в Персидском заливе, группа будет осуществлять "патрулирование в целях обеспечения свободы навигации на ключевых международных водных путях", одновременно выполняя задачи Центрального командования США в регионе, указывается в сообщении.

В состав авианосной ударной группы входят ракетный крейсер USS Philippine Sea, эсминцы USS Gravely и USS Stethem, а также французский фрегат Languedoc.

Это первый заход американского авианосца в Персидский залив с 2020 года.

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