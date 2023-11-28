Иран видит риски для себя во внешней политике Армении

Армяно-иранские отношения качественно изменились после 44-дневной войны в Карабахе. В Тегеране крайне важно знать, каким видят в Армении будущее отношений с Ираном, как воспринимают роль ИРИ в вопросах региональной безопасности.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом депутат меджлиса ИРИ Роберт Бегларян заявил в Ереване на научной конференции, посвященной региональной безопасности.

Депутат-армянин считает, что послевоенное изменение регионального баланса и появление новых вызовов вынудили Ереван и Тегеран расширить отношения, в том числе в сфере безопасности.

Как подчеркнул парламентарий, Иран с большой опаской смотрит на вовлечение в региональные дела третьих сил и игроков, рассматривая это как вызов для себя и будучи убежденным, что региональные вопросы должны решаться региональными же силами.

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