Госдеп США одобрил продажу снарядов Израилю

Государственный департамент США одобрил продажу 14 тысяч танковых снарядов Израилю на 106,5 миллиона долларов. Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Пентагона.

В военном ведомстве уточнили, что сделка не окажет негативного влияния на обороноспособность США.

Помимо снарядов Израиль также получит сопутствующее оборудование.

Госдепу пришлось воспользоваться чрезвычайными полномочиями, чтобы провести сделку без одобрения Конгресса. 14 тысяч снарядов - часть более крупного пакета помощи Израилю, который в течение длительного времени рассматривается американскими законодателями.

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