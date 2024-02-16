В Швеции намерены криминализировать отрицание Холокоста

Правительство Швеции подготовило законопроект о криминализации отрицания или умаления значения Холокоста.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал SVT.

Как отмечает телеканал, наказание за это деяние предлагается назначать такое же, как и за возбуждение ненависти по национальному признаку: начиная со штрафов и заканчивая тюремным заключением сроком на два года.

"Это не означает, что в будущем незаконными будут считаться больше деяний. Речь о разъяснении того, например, что отрицание Холокоста является незаконным", - в свою очередь прокомментировал законопроект министр юстиции Гуннар Стрёммер в интервью газете Expressen.

Министр культуры Париса Лильестранд, со своей стороны, объяснила, что новый закон сможет также охватить и другие проявления геноцида, однако не означает какого-либо ограничения свободы слова по сравнению с сегодняшней.

Однако несогласие с Лильестранд выразил Союз журналистов. "Мы считаем, что при демократии с предрассудками и гнусными ценностями лучше бороться другими способами, а не запретами", - сказала председатель организации Ульрика Хюллерт в интервью Sveriges Radio. Радио, в свою очередь, сообщило, что в случае непринятия закона о криминализации отрицания Холокоста Швеция может быть привлечена к ответственности Судом Евросоюза.

Изменения в уголовный кодекс должны вступить в силу 1 июля 2024 года.