Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил атаку Ирана на Израиль и призвал к немедленному прекращению боевых действий.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, заявление главы всемирной организации было распространено в субботу его офисом.

"Я резко осуждаю серьезную эскалацию в виде масштабной атаки, которой подвергся Израиль со стороны Исламской Республики Иран. Я призываю к немедленному прекращению этих боевых действий", - говорится в сообщении.

Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан считает, что атака Ирана нарушает Устав ООН. В свою очередь постпредство Ирана при всемирной организации заявило, что данный шаг является ответом на удар Израиля по иранским дипломатическим объектам в Сирии и осуществляется в соответствии с положением Устава ООН о самообороне.

В субботу вечером пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что Иран запустил беспилотники со своей территории в сторону Израиля, она находится в состоянии повышенной готовности и отслеживает все цели. Позднее израильская армия заявила, что зафиксировала и запуск ракет со стороны Ирана. Корпус стражей исламской революции (элитные части иранских вооруженных сил) подтвердил массированную атаку на Израиль с помощью БПЛА и ракет.

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