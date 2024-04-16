У здания парламента Грузии произошла потасовка между протестующими и полицией

В столице Грузии Тбилиси возобновилась акция протеста.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Демонстранты, собравшиеся перед зданием парламента по призыву организаций гражданского общества, протестуют против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", повторно внесенного в парламент правящей партией "Грузинская мечта". Несколько минут назад участники акции перекрыли для движения проспект Руставели перед парламентом. В районе было задействовано большое количество сотрудников полиции, усилены меры безопасности.

Представляем вниманию читателей кадры с акции протеста:

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